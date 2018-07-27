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Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun gizli buluşması

Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun gizli buluşması

FETÖ’cü Tuncay Opçin, Mehmet Baransu, Ali Bulaç ve Hüseyin Avni Mutlu'nun Adnan Oktar'la sürekli görüştükleri ortaya çıktı. Mehmet Baransu ise tutuklanmadan bir hafta önce Adnan Oktar ile Kavacık’taki villasında buluşmuş.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 08:47 - Güncelleme: 27-07-2018 08:47

Tutuklanan Adnan Oktar'ın FETÖ/PDY bağlantısının detayları ortaya çıkmaya başladı. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren Ö.M. isimli bir müşteki, Oktar'ın FETÖ'cü gazeteci Mehmet Baransu ile Baransu tutuklanmadan 1 hafta önce Kavacık'taki villada gizlice görüştüklerini anlattı.

Ö.M. ifadesinde şunları söyledi: "2010 itibariyle Tuncay Opçin, Mehmet Baransu, Ali Bulaç ve ismini şu an hatırlamadığım birkaç kişi daha Adnan Hoca grubuyla yoğun şekilde bağlantıya geçmeye başladı. Bu görüşmeler Kavacık'ta Adnan Oktar'ın yayınlarını yaptığı villada gerçekleştirildi. Görüşmeler 17-25 Aralık 2013 olaylarından sonra da devam etti. Mehmet Baransu ile en son tutuklanmadan bir hafta önce görüştü.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU'LA DA GÖRÜŞTÜ: Adnan Hoca yapılanmasındaki kardeşler grubuna üye olan Ferit Erdem R. ve bacılar grubunda imam olan kız kardeşi Didem R. üzerinden Hüseyin Avni Mutlu ile vali olduğu dönemde Erdem R.'nin ofisi olan Ortaköy Portakal yokuşundaki Rubbit firmasında defalarca görüşme yapıldı.

OKTAR GÜLEN'İ ÖVÜN TALİMATI VERDİ: Oktar'ın 2010'dan önce Fetullah Gülen ile ilgili bir iki olumsuz konuşmasından sonra Üsküdar Cumhuriyet Savcısı bir tarihi eser kaçakçılığı davası başlattı. Adnan Oktar'ı bu dava üzerinden tehdit ederek 3 gün boyunca Fethullah Gülen'i öven yayınlar yapmasını emretti.

FETÖ'CÜLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI: Bu olaydan sonra siyasetçiler de dahil FETÖ'nün istemediği önemli kişiler hakkında karalama kampanyası başlattık." Öte yandan Adnan Oktar Suç Örgütü'nün FETÖ ile bir bağlantısı daha ortaya çıktı. Oktar'ın bazı öğrencilerinin, FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı olan ve kapatılan Fatih Üniversitesi Eski Rektörü Şerif Ali Tekalan ile çektirdikleri bazı fotoğraflar ortaya çıktı.

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