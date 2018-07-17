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Adnan Oktar ifade vermeye başladı

Adnan Oktar ifade vermeye başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Adnan Oktar ifade vermeye başladı. Üç avukat eşliğinde ifade veren Oktar, ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 22:11 - Güncelleme: 17-07-2018 22:11

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında gözaltında bulunan 187 kişinin ifadeleri dünden beri alınmaya devam ediyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde Adnan Oktar’ın ifadesini almaya başladı.Polis ekipleri, Oktar’ın ifadesi sırasında 3 avukatın hazır bulunduğunu, ifadeye sırayla eşlik ettiklerini belirtti.

OKTAR: AKIL SAĞLIĞIM ’YERİNDE’

Yaklaşık 13 saattir devam eden ifadesinde Oktar’ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin Oktar’a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise ’Yerinde’ şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLANLARIN SAYISI 200’E YAKLAŞTI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında emniyet kaynakları, Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200’e yaklaştığını ileri sürdü.

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