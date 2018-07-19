Adnan Oktar için sokak röportajında birbirlerine girdiler!

ADNAN Oktar ile ilgili sokak röportajı yapan bir kanalın sorularına cevap veren vatandaşlar birbirlerine girdiler.

Muhabirin kadınlara 'sizce Adnan Oktar'a ne tür bir ceza verilmeli?' sorusu karşısında, kadınlardan birisi Oktar'ı yakından tanıdığını ve onun suçsuz olduğunu iddia etti. Kardeşinin de Adnan Oktar'ın öğrencisi olduğunu belirten kadın, Oktar'ın yeryüzündeki en güvenilir insan olduğunu öne sürdü. Öte yandan kadınlar Oktar'ın İngiliz derin devletine kafa tutması nedeniyle tutuklandığını dile getirdiler.

Adnan Oktar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

O sırada oradan geçen bir vatandaş ise Adnan Oktar'ın yaptıklarının islamiyetle bir alakası olmadığını söyleyince tartışma giderek alevlendi. Şimdi Adnan Oktar'ı öven kadınlar ile onlara muhalefet olan adamın tartışmasını izliyoruz...

  • Güncel 19 Temmuz 2018 17:14
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Temmuz 2018 17:21 toplumumuz hepten cahil kalmış iyi niyetliside cahill akıllısıda cahil kötü niyetliside cahill....ne diyimm umarım bundan sonraki nesil akıllı olur bizim nesiller maalesef kayıp nesil..

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