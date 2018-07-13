Adnan Oktar için 'pes' dedirten destek: Milyar tane evladım olsa...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik önceki gün yaptığı operasyon kapsamında 179 kişiyi gözaltına almıştı. Oktar'ın da aralarında bulunduğu şüphelileri destekleyen bazı kişiler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü karşısında toplanarak açıklama yaptı.

''BU ARKADAŞLAR HİÇBİR SUÇA BULAŞMAMIŞTIR'': Yaklaşık 20 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını, kitaplarını okuduğunu ve iki çocuğunun Oktar'ın öğrencisi olduğunu belirten Osman Yazaroğlu, "Bu arkadaşların herhangi birisi hiçbir suça bulaşmamıştır. Bunlar tamamen atılan bir iftiradan ibarettir. Sonuçlar yargılama süresinde ortaya çıkacaktır. Evde bulunan silahlarla ilgili spekülasyon yapılıyor. Bu silahlar Adnan Oktar'ın malikanesinde ve evinde güvenlik hizmeti veren birkaç arkadaşın ruhsatlı silahlarıdır. Bunlar devletin verdiği ruhsatlı silahlardır. Bu haberlerle bir algı operasyonu oluşturulmak isteniyor. Bunun doğru olmadığını söylüyoruz" dedi.

''CANIM FEDA'': Nursel Tekin ise, “Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim'' diye konuştu.

''OYUN BOZULACAK İNŞALLAH'': 6 yıldır Adnan Oktar'ı tanıdığını ve 3 yıldır da programlara çıktığını belirten Gizem Daşer ise, “Bu zamana kadar ortaya atılan taciz iddiaları tamamen iftiradır. Bütün erkek ve kız kardeşlerimize kardeşi gibi bakar, kardeşi gibi herşeyden sakınır. Bunlar hep ingiliz derin devletinin oyunu ve inşallah bu oyun bozulacak" şeklinde konuştu.

182 KİŞİ YAKALANDI: Adnan Oktar grubu soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 235 kişiden şu ana kadar 182’si yakalandı.

TARKAN YAVAŞ İDDİASI: Firarda olan Adnan Oktar’ın iki numaralı adamı Tarkan Yavaş’ın yakalandığına yönelik iddialar yalanlandı.

Gözaltındakiler arasında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Babuna'nın 4 kız kardeşi ve 1 yeğeni ile çok sayıda “kedicik” bulunuyor. Gözaltındaki zanlılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Adnan Oktar, gazetecilerin soruları üzerine suçlamaların yalan olduğunu savundu.