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Adnan Oktar için flaş karar: Kızların babası harekete geçmişti!

Adnan Oktar için flaş karar: Kızların babası harekete geçmişti!

Avusturya'da yaşayan babanın, uzun süredir haber alamadığı 2 kızını Adnan Oktar'ın programında gördüğü ve kızlarının zorla bir yerde tutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kızların annesi ve Adnan Oktar hakkında 6 ay süreyle 'uzaklaştırma' kararı çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 20:50 - Güncelleme: 19-01-2018 00:28

Avusturya'da yaşayan Elvan Koçak, 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi K. ile birlikte Türkiye'ye gelen çocukları Ş.K. (19) ve B.K'dan (17) uzun süre haber alamadığını, akrabalarının söylemesi üzerine kızlarının Adnan Oktar'ın sahibi olduğu kanalda yayınlanan programa çıktığını gördüğünü, kızlarının bir otelde zorla tutulduğunu iddia ederek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan soruşturma açtı. 

Soruşturma kapsamında savcılık, baba Elvan Koçak'ın ve kızları B.K. ve Ş.K'nın, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'dan korunması için şikayette bulunduğunu belirterek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, koruma çıkarılmasını talep etti.

"KONUTA, İŞ YERİNE VE KENDİLERİNE..."

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi, önleyici tedbir kararı verilebilmesi için delil aranmayacağı gerekçesiyle söz konusu talebi kabul etti. 

Bu kapsamda 20. Aile Mahkemesi, anne Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında, baba Elvan Koçak ve kızları B.K. ile Ş.K'ya yönelik 6 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Adnan Oktar'ın yanındaki kızların annesinden açıklama

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın, baba ve kızlarının bulunduğu konuta, iş yerine ve kendilerine 6 ay süreyle yaklaşmamasına karar veren mahkeme, iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemelerine hükmetti.

HAFTADA 1 GÜN

Aile Mahkemesi ayrıca, 17 yaşında olan B.K'nın velayetinin tedbiren babaya verilmesini de karara bağlayarak, anne Gülperi K'nın kızı B.K. ile haftada 1 gün pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında kişisel ilişki kurmasına karar verdi.

Anne Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi yönünde hüküm kuran Aile Mahkemesi, tedbir kararının şiddet mağdurları B.K, Ş.K. ve baba Elvan Koçak ile şiddet uygulayan Gülperi K. ve Adnan Oktar'a derhal tebliğ edilmesini kararlaştırdı. 

Öte yandan Aile Mahkemesinin kararında, Gülperi K. ve Adnan Oktar'ın tedbire aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacakları belirtildi. 

Kayıp kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...Kayıp kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...Kayıp kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...Kayıp kızlarını Adnan Oktar’ın programında görünce...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2018 23:08 Egerki bir kufurgucu bu pedofili koruyorsa halk geregini yapar!

    CEVAP YAZ 2 0
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