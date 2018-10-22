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Adnan Oktar grubuna yeni operasyon! Onlarca kişiye gözaltı

Adnan Oktar grubuna yeni operasyon! Onlarca kişiye gözaltı

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın da tutuklu olduğu 'suç örgütüne' yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıktı...

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 08:47 - Güncelleme: 22-10-2018 09:07

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar grubuna yönelik ikinci dalga operasyon için düğmeye baştı. Operasyon kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda yeni isimlere ulaşılması üzerine 23'ü İstanbul'a olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. 

11 İLDE GÖZALTILAR BAŞLADI... Şüpheliler hakkında ayrıca sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 

OKTAR'IN AĞABEYİ DE GÖZALTINDA... Gözaltına alınanlar arasında Adnan Oktar'ın doktor olan ağabeyi Kenan Oktar da var. Kenan Oktar, Adnan Oktar'ın tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar" dediğini açıklamıştı.

Adnan Oktar'dan ilginç kehanet! Felaket, savaş...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • TANER 22 Ekim 2018 09:58 GEL ANAM GEL DEVLETİN SICAK KUCAĞINA GEL ! GODOŞ BUNLARIN HEPSİ !

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