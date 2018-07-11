Adnan Oktar gözaltında! İşte ilk görüntüler

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

ADNA OKTAR VE KORUMALARI GÖZALTINA ALINIRKEN DİRENDİ: Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü.

KÜÇÜK ÇOCUKLARA TACİZ İDDİASI: Suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık, inanç istismarı ve küçük çocuklara taciz iddiaları yer alıyor. Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada da ''Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatılmıştır'' denildi.

SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ: Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI: İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA... İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR: Adnan Oktar ve yanındakiler hakkında Emniyet'e çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Şikayette bulunanların arasında küçük yaşta kız çocuklarının aileleri, dolandırılanlar, örgütten ayrıldığı için iftira ve şantaja uğrayanların yer aldığı ileri sürülüyor.

Sabaha karşı gerçekleştirilen baskına ait olduğu iddia edilen bu fotoğraf Twitter'da paylaşıldı