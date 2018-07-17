Adnan Oktar FETÖ'nün Türkiye'deki uzantısı mı? Nurettin Veren yazdı

Adnan Oktar çetesine yönelik operasyon sonrası bu yapılanmanın FETÖ ile bağlantısı gündeme geldi. Yeni Akit gazetesi yazarı Nurettin Veren, "Adnan Oktar, FETÖ’nün Türkiye’deki uzantısı mıdır!!!" başlıklı yazısında bu konuya değindi.

1966 yılında 16 yaşındayken İzmir'de Gülen'le tanışan ve ona en yakın isim olan Veren, 35 yıl sonra ayrıldığı örgütün iç yüzünü her platformda ifşa etmişti. Gülen'in ve FETÖ'nün karakutusu gazeteci Nurettin Veren'in bugünkü yazısından bir bölüm aktarıyoruz.

"(...)Adnan Oktar ve FETÖ’nün çok radikal dindar görünümlü bir hizmet yaptıkları iddiasında oldukları dönemden, yıllar sonra sinsice en ahlaksız, ihanet ve mafya çetesine dönüştüğünü, birisinin MEHDİ olduğunu iddia etmesi, FETO’nun da Kainat İmamı olduğunu iddia etmesi noktasında da, 15 Temmuz darbesi ve Adnan Oktar’a yapılan operasyonla bugün nereden nereye geldiğini, toplum olarak görmüş olduk. Bu maskesi düşen hainlerin, birbiriyle olan irtibatlarını, hem de Siyonist ve haçlılarla olan irtibatlarını anlamış olduk.

(Bu kadar sıkı dini disiplin söylemleriyle kurdukları örgütleri, FETÖ kiliselere, vaftize gönderip Masonik ve Siyonist yapıyla iş birliği çalışmalarında bulunduğu gibi, Adnan Oktar da yıllarca Darwinizm ile mücadele ediyor gibi görünerek, yüz binlerce hatta milyonlarca çok pahalı ve renkli kitaplar bastırarak, bütün kütüphanelere ve talebelere ücretsiz ulaştırmıştı.)

İşte suret-i haktan görünen, birbirlerine benzeyen metotlarla genç nesillere ve topluma sapkın ve ahlaksız metotlarını sinsice enjekte etmişlerdi.

En son şantaj aleti olarak kandırılmış kızları ve kadınları, erkeklere, üst düzey yöneticilere göndererek, FETÖ ile birbirine benzeyen bu metotları kullanmışlardır.

Yapılan araştırmalar da ele geçirilen HTS kayıtlarında, Emniyet İstihbarat Dairesi’ndeki Tamer ve Murat isimli amirlerin Adnan Oktar’ın kedicikleriyle olan konuşmaları ve görüşmeleri de dikkat çekiyor. Aynı dönemde FETÖ’nün üst düzey imamı Şerif Ali Tekalan ve bu gibi önemli isimlerin kediciklerle görüşmeleri de HTS kayıtlarına girdi.

Yakın bir zamanda operasyonların tamamlanmasıyla, bütün kamuoyunda bilinen pek çok önemli isimlerin, siyasilerin ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu skandal ilişkiler ortaya çıkacaktır."

Nurettin Veren'in yazısının tamamı

Nurettin Veren kimdir? Aslen nereli çocukları var mı?