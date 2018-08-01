Adnan Oktar FETÖ ve PKK üçgenindeki kilit isim

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Adnan Oktar ve ekibine yönelik düzenlenen operasyona ilişkin çarpıcı ayrıntılar paylaştı. Oktar ile ilgili iddianamenin hazırlandığını belirten Selvi, "Daha önce burnundan kıl aldırmayan, tehdit dolu bir dil kullanan kediciklerin arasından itirafta bulunmak için müracaat edenler olduğu söyleniyor." diye yazdı.

Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivinin ele geçirildiğini söyleyen yazar, şaşırtıcı başka ayrıntılar da aktardı:

ADNAN OKTAR’IN ÖLÜM KORKUSU

Kıyafetlerini Versace’den giyen, altın sırmaları ve gümüş iplikleri İtalya’da dikilen Adnan Oktar’ın zehirlenme ve öldürülme korkusu ile yaşadığı ortaya çıktı. Zehirlenmeye karşı yemeği üç kişi tarafından kontrol edilirken, öldürülürüm korkusuyla fıtık ameliyatı olmadığı anlaşıldı. Ama gözaltında cezaevinde verilen yemeği yediği söyleniyor. Sağlığı da yerinde. Bunlar işin magazin yönü demeyin. Onu istesem şantaj kasetlerine girerdim.

Daha çok MASAK’ın hazırladığı raporla, para hareketlerini belirlemek için bankalardan gelecek cevapla, tapudan çıkacak kayıtlarla ve kuşkulu şirket kurma ve kapatmayla ilgiliyim. Operasyonun sızmaması için bankalara, tapuya ve ticaret odalarına yazı yazılmamıştı. Şimdi bunlar bir bir ortaya çıkıyor.

FETÖ’de olduğu gibi burada da polis ve yargı imamları var. Operasyonun başında gözaltına alınan ünlü gömlekçi Alp Ünlü’nün polis imamı olduğu iddia ediliyor. Alp Ünlü ile firari Tarkan Yavaş Erbil’e giderek FETÖ’cü Talip Büyük’le iki kez görüşmüştü. Talip Büyük mü dediniz? FETÖ ile PKK arasındaki ilişkiyi kuran isim."