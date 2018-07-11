Adnan Oktar bu evde gözaltına alındı

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar da hakkındaki gözaltı kararı kapsamında Çengelköy'deki villasında gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Adnan Oktar grubu üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor. Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Twitter

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Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar da hakkındaki gözaltı kararı kapsamında Çengelköy'deki villasında gözaltına alındı. Oktar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Villanın etrafının yüksek duvarlarla çevrili olduğu ve çevresinde çok sayıda güvenlik kameraları takılı olduğu gözlendi. Twitter

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Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi. Twitter

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