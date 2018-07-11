Adnan Oktar bu evde gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Adnan Oktar grubu üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor. Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar da hakkındaki gözaltı kararı kapsamında Çengelköy'deki villasında gözaltına alındı. Oktar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Villanın etrafının yüksek duvarlarla çevrili olduğu ve çevresinde çok sayıda güvenlik kameraları takılı olduğu gözlendi.
Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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