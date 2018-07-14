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Adnan Oktar bakın hangi ülkeye 'kedicik' göndermiş! Bir darbe daha

Adnan Oktar bakın hangi ülkeye 'kedicik' göndermiş! Bir darbe daha

Adnan Oktar, örgütünün Azerbaycan yapılanması da deşifre oldu. Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da örgüte yönelik önemli bir soruşturma başladığı belirtiliyor. Türkiye'de İbrahim Tuncer ve Didem Ürer ile bağlantılı olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 12:39 - Güncelleme: 14-07-2018 12:39

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda gözaltı sayısı 182'ye yükselirken bomba detaylar ortaya çıkmaya başladı. Azerbaycan'da bulunan 200'ü aşkın Adnan Oktar örgütü üyesi Türkiye'de İbrahim Tuncer ve Didem Ürer ile bağlantılı olduğu belirlendi.

Örgüte finans ve kadın sağlayan Azerbaycan yapılanmasının Adnan Oktar operasyonundan sonra sosyal medya üzerinden örgüte tam destek vermesi Azerbaycan yetkilileri tarafından kayıt altına alındığı öğrenildi.

Yetkililer Azerbaycan topraklarında FETÖ gibi Adnan Oktar örgütüne de göz açtırmayacaklarını açıkladı.

İşte Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberi 

Azerbaycan, Çin, Dubai ve Katar üzerinden paravan şirketler aracılığıyla ticaret yapıldı. Örgüt aylık 10 milyon dolara yakın para topluyordu. Örgüt kullandığı villalara aylık 200 bin dolar kira ödüyordu. Polis villada kayıp olduğu öne sürülen 200 milyon lira ve suç unsuru oluşturabilecek delilleri arıyor.

105 KEDİCİK YAKALANDI
Örgütte dün 235 şüpheliden 192'si yakalandı. 43 şüpheli aranıyor. Soruşturmada mağdur sayısı 82'ye ulaştı. 'Kedicikler' olarak adlandırılan 106 kadın şüpheliden yakalanan sayısı ise 105'e ulaştı. "Kedicik" olarak soruşturma dosyasında isimleri geçen başta C.O. ve A.T. olmak üzere çok sayıda kadın şüpheli ilk sözlü mülakatlarda itirafçı oldu.

LÜKS MEKANLAR, KADINLAR VE TUZAKLAR
İtiraflara göre; "Temiz, ahlaklı, ikna kabiliyeti ve eğitimi yüksek, zengin" erkek örgüt üyeleri, kadınları lüks mekânlarda "yüklü para kazancı, televizyona çıkma ve şöhret" gibi vaatlerle kandırdı. Örgüte kazandırdıkları para ve kadın çete üyesi sayılarına göre terfi aldı.

TECAVÜZ ŞANTAŞ NE ARARSAN VAR
İtirafçı kadınlar, örgütte "İmam Bacılar Grubu" olarak adlandırılıyordu ve Oktar'a doğrudan bağlıydı. Sınırsız itaate zorlandılar. İddiaya göre; Erkek örgüt üyeleriyle zorla ilişkiye sokuldular. Gizli fotoğrafları ve videoları çekildi. Şantaja maruz kaldılar. Karşı koyanların saçı kesildi, darp edildiler. İşkence gördüler. Cariye gözüyle bakıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 14 Temmuz 2018 13:44 Son dakika… ..........................YÖK açıkladı! sınav iptal oldu! YÖK’ün sınav iptaline gerekçe olarak, ‘yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ile ilgili olarak yaşanan yoğun mevzuat değişikliğini’ göstermesi dikkat çekti.

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