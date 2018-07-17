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'Adnan Hoca'da kimlerin kaseti var? Tantan'dan kaseti olanlara çağrı

'Adnan Hoca'da kimlerin kaseti var? Tantan'dan kaseti olanlara çağrı

"Adnan Hocacıların gazete sahiplerinden, yayın yönetmenlerine, milletvekillerine arşivledikleri çok kişi vardır" diyen eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, "Benim kasetim var diye korkup susmayın. Cesaretle hareket edin. Savcılığa gidin" çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 09:49 - Güncelleme: 17-07-2018 10:54

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve 'kedicikler'ine yapılan operasyonun ardından polisin el koyduğu 1 kamyonet CD ve harddiskin içinde şantaj görüntülerinin olup olmadığı araştırılıyor. Polis, özel programlarla şifrelenen CD ve harddiskleri çözmeye çalışırken, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'dan bomba açıklamalar geldi. Adnan Hoca ve grubuna yönelik operasyonun ardından çok insanın uykusunun kaçtığını belirten Tantan, Adnan Hoca grubunda şantaja maruz kaldığı görüntüler olanları savcılığa gitmeye çağırdı. 

ADNAN HOCACILAR GÖZALTINA ALINDI BİR ÇOK KİŞİNİN UYKUSU KAÇTI... "Adnan Hoca'nın yakalanmasıyla çok insanın uykusu kaçmış mıdır?" sorusuna Sadettin tantan şu cevabı verdi: "Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye’de teknolojiyi en iyi kullanan örgüt Adnan Hoca’nın örgütüdür. Teknik takiple siyaseti ve basını teslim alanlar bunlardır. Gazete sahiplerinden, yayın yönetmenlerine, milletvekillerine arşivledikleri çok kişi vardır."

ARŞİVLEDİKLERİ MİLLETVEKİLLERİ BANA TEŞEKKÜRE GELDİ... Adnan Hoca grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından dönemin bazı milletvekillerinin gizlice çekilmiş ve şantaj için kullanılan görüntülerinin ele geçirildiğini belirten Tantan, "Arşivledikleri milletvekilleri sonradan bana teşekküre geldiler. Ama bunlar arasında özür dileyecek misin diye önerge verenler de oldu" ifadelerini kullandı. 

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 KASETİ OLAN SAVCILIĞA GİTSİN!... Adnan Hoca ve ekibinin tuzağına düşenlere "Benim kasetim var diye korkup susmayın. Cesaretle hareket edin" çağrısı yapan Tantan, "Kaseti olan savcılığa gitsin. Kişisel verilerin korunması anayasal hak... Bir bilgi gelirse size sunacağım ama benim verilerimi gizli tutun demek lazım. Savcılar bunu imha edebilir" dedi.

İNTERNETE SIZMASI ENGELLENİBİLİR Mİ?.. Mağdurların savcılığa gitmeleri durumunda Adnan Hoca'nın elinde şantaj görüntülerinin internete sızmasının engellenip engellenemeyeceği surulan Sadettin Tantan, "Her şeyi önleyebilir. Tabii Adnan Hoca cephesi, farklı yerlerde arşivleri depolayabilir de…" diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • isar 17 Temmuz 2018 11:39 Dün yasa dışı gizli dinlemelerle mahrem bilgileri ele geçirilen insanlar, soru çalarak memuriyete giren hırsızlar fetö tarafında köleleştirilmişti, bugün ise genç kız ve erkekleri kullanarak görüntüleri kayıt altına alınan insanlar adnancıgrup tarafından köleleştirilmiş. Yarın ne olacağını söyleyeyim. Facebook, Twitter, whatsapp v.b uygulamalarla kayıt altında tutulan tüm yazışmalar sızacak veya sızdırılacak. Ama amaç para olacak, ama sosyal dokuyu bozmak... Benden söylemesi uzak durun...

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