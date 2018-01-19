Adnan hoca ve kedicikleri için şikayet yağdı ama ceza yok nedeni ise...

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın sohbet programlarına yönelik son iki buçuk aylık dönemde RTÜK'e 444 şikayet ulaştı. Vatandaşlar, uydu üzerinden yayın yapan A9 kanalını en çok, "Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle şikayet ederek, bu yayınların durdurulmasını istedi. A9'un yayınlarını titizlikle takip eden RTÜK ise şikayete konu olan görüntülerin internete özel içerikle üretildiğini ve kurumun denetim alanı dışında kalan YouTube ile sosyal medya üzerinden "A9" logosu kullanılarak yayınlandığını belirledi. A9 kanalı üzerinden ise ihlale konu olabilecek içerikte yayınların yapılmadığı saptandı. Halihazırda internet ortamına yönelik denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK ise bu nedenle yüzlerce şikayetin merkezine yerleşen ve tartışmalara neden olan Adnan Oktar'ın 'sohbet' programlarına yaptırım uygulayamıyor.

Vatandaşlar, kamuoyunda, 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programlarına yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) şikayet yağmuruna tuttu. Sadece son iki buçuk aylık dönemde toplam 444 'Adnan Oktar' şikayeti alan Üst Kurul ise söz konusu yayınların A9 isimli televizyon kanalından değil, kurumun denetim alanı dışında kalan YouTube ve sosyal medya üzerinden yapıldığını saptadı.

Sahibi olduğu A9 kanalı ve internet üzerinden yaptığı yayınların içeriğiyle kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan Adnan Oktar'la ilgili son dönemde RTÜK'e de yüzlerce şikayet iletildi. İzleyiciler, son iki buçuk aylık dönemde "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa toplam 444 şikayette bulundu. Şikayetlerin 190'ı RTÜK'ün web sitesi, 135'i çağrı hattı, 113'ü e-devlet ve 6'sı RTÜK Mobil uygulaması üzerinden iletildi. Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 22 kez Adnan Oktar'ın sohbet programlarından duydukları rahatsızlığı aktardı.

EN ÇOK ŞİKAYET 'GENEL AHLAKA AYKIRILIK'TAN

RTÜK'e "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programa yönelik ulaşan şikayetler en fazla "Genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesiyle yapıldı. Bu kapsamda kuruma 299 şikayet ulaştı. Şikayetler içerisinde "Kanal kapatılsın/müeyyide uygulansın" talebinde bulunanların sayısı 261 olurken, "Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep" farklılıklarına yönelik gerekçelerden 151, doğrudan Oktar'ın şahsına yönelik 121, cinsellik ve müstehcenlikle ilgili 102, çocuk ve gençlerin gelişimlerini olumsuz etkilemeye ilişkin 52, yayınların cinsiyet eşitliğine ters düştüğü gerekçesiyle de 14 şikayet yapıldı.

RTÜK'e aynı anda birden fazla gerekçeyle şikayette bulunabilen vatandaşlar ayrıca "toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olma, toplumun milli değerlerine aykırılık ile argo ve küfür kullanımı" gibi konularda da Adnan Oktar'ın yayınlarını şikayet etti.

'DURSUN ARTIK' TEPKİSİ

İzleyiciler, Adnan Oktar'ın sohbet programlarında "ahlak dışı" yayınlar yapıldığı gerekçesiyle birbirinden tepkili mesajlarını da RTÜK'e iletti.

Bir şikayette Oktar'la ilgili "Toplumu ve dinimizi rencide edici hatta aşağılayıcı yayınları devam etmekte. Buna karşın yetkililer ise uyumaya devam etmekte. A9 kanalı da bunu fırsat bilerek kedicikleriyle beraber masalarda dansöz oynatmakta. Bir de bunları 'din' adına yapmakta. Buna ancak siz 'dur' diyebilirsiniz, dursun artık." ifadeleri kullanıldı.

Bir başka şikayette, "A9 kanalında Adnan Oktar isminde bir kişi Türk halkının ahlaki, İslami değerlerini aşırı derecede bozmakta. Bu tür kanalların acil bir şekilde kapatılması ve onlara yüklü miktarda para cezası kesilmesi gerekiyor." ifadesi yer alırken, bir başkası da "Topluma yayın yapan TV, internet gibi mecralarda Adnan Oktar isimli kişinin engellenmesini talep ediyorum. Erotik yayın derecesine varan yayınlar topluma açık kanallarda yapılamaz." tepkisini gösterdi.

YAYINLAR İNTERNETTEN YAPILIYOR, RTÜK DOKUNAMIYOR

Vatandaşların yoğun şikayetlerine konu olan, uydu üzerinden yayın yapan A9 kanalıyla ilgili titiz incelemeler yürüten RTÜK ise yapılan yayınların TV kanalı üzerinden gerçekleştirilmediğini saptadı. RTÜK yetkililerine göre, şikayete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanması için internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan "A9" logosu kullanılarak yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK'ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor.

Halihazırda internet ortamına yönelik denetimleri gerçekleştiremeyen RTÜK ise bu nedenle yüzlerce şikayetin merkezine yerleşen ve tartışmalara neden olan Adnan Oktar'ın "sohbet" programlarına yaptırım uygulayamıyor.