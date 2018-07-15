Adnan Hoca tüm kedicikleri estetikle bana benzetti!

Adnan Oktar'ın ilk mağdurlarından birisi olan eski manken Ebru Şimşek, "Adnan Hoca'nın çok isteyip de elde edemediği tek kadın benim ve yine aldığım duyuma göre birçok kediciğini zaman içinde bana benzetmeye çalışmış" dedi. Bir kediciğin estetik masrafı 70 bin lira olmuş....

Adnan Hoca tüm kedicikleri estetikle bana benzetti!

ADNAN Oktar'ın ilk mağdurlarından birisi olan ve yıllarca mahkemelerdeAdnan Hocacılara karşı mücadele veren eski mahken Ebru Şimşek suskunluğunu bozdu. ABD'de evlenip çocuk sahibi olan Şimşek, Adnan Hoca'nın sahip olamadığı tek kadın olduğunu, Oktar'ın kendisine olan hayranlığı nedeniyle kedicikleri estetik ameliyatla kendisine benzetmeye çalıştığını söyledi. Ebru Şimşek, operasyonla ilgili olarak da ''Geç de olsa gerçekler kazanıyor'' dedi. İşte Ebru Şimşek'in Posta gazetesine verdiği o röportaj...

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Adnan Hoca tüm kedicikleri estetikle bana benzetti!

- Adnan Oktar’ın en büyük mağdurlarından biriydiniz. Yıllarca mücadele verdiniz bu uğurda ve yıllar sonra belki de beklediğiniz olay gerçekleşti. Bu operasyondan dolayı mutlu musunuz, bekliyor muydunuz, neler hissediyorsunuz?
- Evet, bu mücadelenin en büyük neferi ve emektarı olduğum söyleniyor. Bu sözlere çok teşekkür ediyorum. Ancak bu konuda hiç de mütevazı olamayacağım, ben de öyle düşünüyorum.

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Adnan Hoca tüm kedicikleri estetikle bana benzetti!

- O halde mücadeleniz hangi yıllarda nasıl ve neden başladı? Bunu dinleyelim.
- Aslında 19 yıl deniyor ama benim mücadelem 25 yıl önce başladı. Henüz 18 yaşındaydım. Arkamda hiçbir güç olmadan, sadece ailemin desteğiyle Adnan Oktar güruhuyla mücadele ettim. 25 yıl önce ne söylediysem, bugün hepsi doğrulandı. En güzel yıllarım mahkeme salonlarında geçti avukat ordusu ile birlikte. Kullandığım her sözcük büyüteçle tarandı ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde sürekli mahkemeler açıldı. Suç isnat edilmeye çalışıldı.

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Adnan Hoca tüm kedicikleri estetikle bana benzetti!

- Ne zor günlermiş!
- Hem de ne zor! Öyle günlerim oldu ki, sabah Şişli, öğleden sonra Tuzla adliyesindeydim. Artık avukatların kullandığı cep takviminden kullanıyordum. Çok yoruldum, çok yıprandım ama hakkımda açılan 300 üzerinde davadan da beraat ettim. Bunlar hep yıldırma politikalarıydı. Bu arada o mahkemelerde ne rezillikler yaşandığını anlatmaya kalksam roman olur sanırım.

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