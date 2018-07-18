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Adnan Hoca grubuna ikinci dalga şoku

Adnan Hoca grubuna ikinci dalga şoku

Türkiye son bir haftadır Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonları konuşuyor. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Oktar, adliyeye sevk edilirken polis toplanan deliller ışığında gruba yönelik ikinci dalga operasyonuna hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 20:34 - Güncelleme: 18-07-2018 20:34

Yıllardır Türkiye'yi kandıran Adnan Oktar için polis hiçbir detayı gözden kaçırmıyor. Son bir haftadır süren operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınırken, soruşturma için 40 savcı görevlendirildi. Gizlilikle sürdürülen operasyonda, toplanan deliller eşiğinde ikinci dalga operasyonun yapılacağı belirtildi.

'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan soruşturmanın ikinci dalgası yolda. Büyük bir gizlilik içinde yapılan operasyonun deşifre olmaması için az sayıda polisle çalışıldığı ve önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı operasyonla şüpheli sayısının artacağı öğrenildi.

OPERASYONDA DEŞİFRE KORKUSU

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun deşifre olmaması için büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü ortaya çıktı. Operasyon bilgisinin çok az polisle paylaşıldığı ve yardım alınan kurumların da sınırlı sayıda tutulduğu öğrenildi.

Büyük bir gizlilikle yapılan ve 187 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ileriki günlerde ikinci dalgasının yapılacağı ve şüpheli sayısının daha fazla artabileceği belirtildi.

Adnan Oktar: Masum bir kuruluşuzAdnan Oktar: Masum bir kuruluşuzAdnan Oktar: Masum bir kuruluşuzAdnan Oktar: Masum bir kuruluşuzHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Soner Ekrem 18 Temmuz 2018 20:56 Gayet basit bu olay. Adnan Oktari israil satin aldi ve ajan olarak kullandi. Bazi kedicikler Adnanin yaninda kacip gözler bu teskilata takilinca Israil Adnanin üstünü cizdi.

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