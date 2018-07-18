Adnan Hoca grubuna ikinci dalga şoku

Yıllardır Türkiye'yi kandıran Adnan Oktar için polis hiçbir detayı gözden kaçırmıyor. Son bir haftadır süren operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınırken, soruşturma için 40 savcı görevlendirildi. Gizlilikle sürdürülen operasyonda, toplanan deliller eşiğinde ikinci dalga operasyonun yapılacağı belirtildi.

'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan soruşturmanın ikinci dalgası yolda. Büyük bir gizlilik içinde yapılan operasyonun deşifre olmaması için az sayıda polisle çalışıldığı ve önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı operasyonla şüpheli sayısının artacağı öğrenildi.

OPERASYONDA DEŞİFRE KORKUSU

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonun deşifre olmaması için büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü ortaya çıktı. Operasyon bilgisinin çok az polisle paylaşıldığı ve yardım alınan kurumların da sınırlı sayıda tutulduğu öğrenildi.

Büyük bir gizlilikle yapılan ve 187 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ileriki günlerde ikinci dalgasının yapılacağı ve şüpheli sayısının daha fazla artabileceği belirtildi.

Adnan Oktar: Masum bir kuruluşuz HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN