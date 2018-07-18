Adliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soru

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan 13’ü erkek 36 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında Adnan Oktar ve Oktar Babuna da yer alıyor. Öten yandan Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu.

Adliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soru

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi. Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçirildi. Şüpheliler ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adnan Oktar'ın sağlık kontrolünün ardından ayrı bir polis aracına bindirilerek götürüldüğü görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı.

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Adliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soru

30 SORU SORULDU: Polis ekipleri çete lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın sorgusunu en sona bırakmayı planlıyordu. Ancak OHAL'in yarın kaldırılacak olması, dolayısıyla soruşturma kapsamındaki gözaltı süresinin düşme ihtimaline karşı ifade alma aşamasına geçildi. Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu. Oktar, çocuğa yönelik cinsel istismar askeri casusluk, hayali ihracat gibi suçlamaları reddetti, Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı.

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Adliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soru

187 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si gözaltına alındı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Adliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soru

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN 200 ŞİKAYET: Operasyonun ardından, Adnan Oktar grubu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişinin ilgili makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.

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