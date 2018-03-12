Adliyede çok acı olay... Babanın yüreği karara dayanmadı!

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli iki çocuk annesi Hacer Çetindağ, 2015 yılında, kendisi de işitme ve konuşma engelli olan eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, Erdal Kaya'yı ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Çetinkaya çiftinin küçük kızı E.N.'nin, cinayete babası Selçuk’un da katıldığını söyleyip, “Babam Selçuk ve arkadaşı Erdal annemi gece odadan sürükleyip çıkardı. Sabah odadaki kan izlerini sildiler. Babam elini boğazına götürdü ve ‘Seni öldürürüm’ der gibi işaret yaptı” ifadesinden sonra, hakkında dava açılan Selçuk Çetindağ'ın ise, üzerine atılı suça dair somut ve maddi delil elde edilemediğinden beraatına karar verildi. Taraf avukatlarının ek savunma verilmediği gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, verilen cezaları onadı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Karara tepki gösteren ve sinir krizi geçiren ölen Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, koridorda bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.