  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Adıyaman'da pitbull dehşeti yaşandı

Adıyaman'da pitbull dehşeti yaşandı

ADIYAMAN'da sokağa fırlayan pitbull sokakta yürüyen küçük öğrenciye saldırdı. Etrafta bulunan vatandaşlar çocuğu köpekten güçlükle kurtardı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 04-02-2019 20:36 - Güncelleme: 04-02-2019 20:36

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde bahçe kapısı açılınca sokağa fırlayan pitbull sokakta yürüyen öğrenciye saldırdı. Mahallelinin güçlükle kurtardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4021 Nolu Sokakta meydana geldi. Umut Güllü’ye ait eve gelen kadınlar bahçe kapısı kapalı olunca, kapıyı iterek içeri girmek istedi. Kapıyı açan kadınlar bahçeye girmek istediği esnada bahçede bulunan 2 pitbull cinsi köpek havlayarak kadınların üzerine geldi.

DAKİKALAR SÜRDÜ

Kadınlar köpeği görünce bahçeden çıkarak sokağa kaçtı. Kaçtıkları esnada kapıyı bahçe kapısını açık bırakınca bir köpek sokağa çıktı.

Pitbull o esnada okula giden Ortaokul 8. Sınıf Öğrencisi Aslı Karaaslan’a saldırdı. Çocuğu mahalle sakinleri güçlükle kurtardı. Köpeği uzaklaştırmak için sopa ve kemer kullanan mahalle sakinleri dakikalar sonra köpeği uzaklaştırabildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ

Mahalle sakinleri olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi duruma tepki gösterdi. Baba Ömer Karaaslan, olayı duyduğunda şok olduğunu ve hemen hastaneye geldiğini belirterek, köpek sahiplerinin cezalandırılmasını istedi. Anne Hatice Karaaslan ise, köpeklerin bu şekilde beslenmesine karşı olduklarını ve kendi başlarına gelen olayın başkalarının başlarına gelmemesi için şikayetçi olduklarını söyledi.

GENÇ KIZ ANLATTI

Saldırıya uğraşan Aslı Karaaslan ise, okula giderken köpeğin saldırısına uğradığını ve çok korktuğunu aktardı. Köpeklerin sahibi ise, bu güne kadar böyle bir olay olmadığını, kapının zorlanması ve daha sonra açık bırakılmasından dolayı köpeğin sokağa çıktığını belirterek, köpeğini kemer ve sopalarla dövüldüğünü söyledi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Adıyaman'da pitbull dehşeti yaşandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro