Adıyaman'da otomobil takla attı! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Yunus K. idaresindeki 33 SE 461 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta-Narince karayolunda takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus K. ile otomobilde bulunan Zeynep K. ve ikiz bebekler yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.