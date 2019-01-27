Adıyaman'da korkunç olay! Engelli adamı böyle infaz etti

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında elindeki ekmekle kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi’nin yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Elçi ile bir süre tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, tabancayı Elçi'nin başına dayayarak ateşledi. Elçi’yi sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra elindeki tabanca ile olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Elçi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan infaz anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Elçi'nin daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası kısmi felç geçirdiği, yürümekte ve konuşmakta zorlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.