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Adıyaman'da iki kardeşten polislere tahralı saldırı

Adıyaman'da iki kardeşten polislere tahralı saldırı

ADIYAMAN’ın Besni İlçe Adliyesinde sıradışı bir olay yaşandı. Adliyeye gelen iki kardeş yanlarında getirdikleri tahralar ile polise saldırdı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 21:36 - Güncelleme: 01-02-2019 21:36

ADIYAMAN’ın Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri odun budama aleti olarak bilinen tahralar ile polislere saldırdı. Polise saldıran iki kardeş gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilmek üzere hakkında yakalama kararı çıkan A.K. isimli şahıs, ağabeyi M.K. ile birlikte Besni İlçe Adliyesine geldi.

A.K., hakkında çıkan yakalama kararı için bilgi almak üzere adliye içerisine girerken ağabeyi M.K. ise adliye önünde bekledi. Adliye binası içerisine giren A.K., burada bulunan görevlilerle tartışmaya başladı.

Durum üzerine adliye polisleri A.K.’ye müdahale etmek istedi. Bağrışmaları duyarak kardeşinin yanına gelen M.K., yanında getirdiği 2 adet tahranın birini kardeşine vererek kendilerine müdahale etmek isteyen polislere savurdu.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen destek polis ekipleri her iki kardeşi de etkisiz hale getirerek ellerindeki tahraları aldı.

Gözaltına alınma esnasında yaşanan arbedede yaralanan M.K. Besni Devlet Hastanesine götürülürken A.K. ise Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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