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Adıyaman'da FETÖ'nün çatı davasına devam edildi

Adıyaman'da FETÖ'nün çatı davasına devam edildi

Adayıman'da terör örgütü FETÖ'nün çatı davasında 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı çatı davasına devam edildi. Duruşmada 40 sanık mütalaaya karşı savunma yaptı.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 19:01 - Güncelleme: 30-03-2018 19:01

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adıyaman yapılanması kapsamında, aralarında "il imamı" Habip Bıçakçı'nın da olduğu 8'i tutuklu 63 sanığın yargılandığı "çatı davası"na devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütle ilişkili 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 projede, SODES uygulama usul ve esaslarına aykırı olarak yapılan hileli usulsüzlükler nedeniyle toplam 1 milyon 305 bin 956 lira kamu zararına neden oldukları ve bu paranın örgüte aktarıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 63 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin sorusu üzerine tutuksuz sanıklardan 6'sı etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sanıkların ifadelerinin tekrar alınmasına karar verdi.

Duruşmada 40 sanık mütalaaya karşı savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların yazılı beyanda bulunmaları için duruşmaya 3 gün ara verdi.

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