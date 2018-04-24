Adıyaman'da deprem anı kamerada!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu kararını verdi... Meral Akşener 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterilecek... haberin devamı için tıklayın »
CHP'den seçim açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu : 'Bu seçimler söz konusu vatan ise gerisi teferruattır seçimi.' Canlı izleyin haberin devamı için tıklayın »
Fenerbahçe'den yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçı için flaş açıklamalar. Görüntüler veriliyor. Canlı yayınla izleyebilirsiniz. haberin devamı için tıklayın »
Gece saat 03.34'te meydana gelen deprem sonrası kentte büyük bir panik yaşandı. Samsat ilçesi Pompaj İstasyonundaki güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Deprem sırasında ilçe genelinde elektriklerin kesilmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.
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