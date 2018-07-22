Adıyaman'da aile katliamı 5 kişiyi öldürdü

Adıyaman’da korkunç bir olay yaşandı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi ailesini katletti. Ağabeyini, babasını, yengesini ve 2 yeğenini silahla öldüren şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğerli köyünde oturan ve S.A, ağabeyi, babası, yengesi ve 2 yeğenini arazi paylaşımı nedeniyle silahla ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen S.A. hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'DAN SONRA ADIYAMAN: Aydın’da da önceki akşam 51 yaşındaki Mustafa Duran adlı şahıs, boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldürmüş, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi de yaralamıştı.