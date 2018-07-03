Adıyaman liselerin yüzdelik dilimleri taban puanı 2018 yeni

MEB Adıyaman ili için 2018 - 2019 dönemi LGS yüzdelik dilimlerini e-okul.meb.gov.tr sitesinden yayınladı. Adıyaman ilinde LGS sonuçlarını alan adaylar yüzdelik dilimleri ve liselerin sıralamasına bakarak 2 Temmuz 2018'den itibaren tercihlerini yapacaklar. Adıyaman kentinde tercih işlemleri Türkiye genelinde olduğu gibi 13 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek.

Lise tercihlerini belirlerken Adıyaman kentindeki okulların tavan ve taban puanları kadar LGS yüzdelik dilimlerine dikkat edin. Zaten lise tercihlerinizde önemli olan puanınız değil yüzdelik diliminizdir. Öncelikle e-okul üzerinden yayınlanan Adıyaman liseleri LGS yüzdelik dilimleri listesinden istediğiniz okulun EYP yüzdelik dilimine bakın. Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Bu yüzdelik dilimi içindeyseniz 2.tercihinize yüzdelik diliminize en yakın okulu, 1.tercihinize istediğiniz okulu, 3. 4.v e 5. tercihlerinize geçen yıl yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan okullara kadar inip yazabilirsiniz.

*Geçen yıl yüzde 3'lük dilimden sonraki dilimlerden öğrenci alan okul sayıları bu yıl önemli ölçüde azaldığından seçim yapmak oldukça zor olacak. Bu yıl yüzde 8'lik dilim içinde olan bir öğrenci, tercihlerine yüzde 16-18 aralığında öğrenci almış olan okulları tercih ederse doğru tercih yapmış olacaktır.

*Bu arada kalan öğrencilerden üst dilimde olanlar, kendi yüzdelik dilimine bakarak yüzde 3'lük dilime yaklaştıkça yüzde 1 geriye olmak kaydıyla yüzde 6-18 aralığına kadar düşebilirler. Örneğin; yüzde 6'lık dilimdeki öğrenci geçen yıl yüzde 7-9 aralığında öğrenci almış okulları tercih ederse doğru yapmış olur.

İşte 2018-2019 dönemi Adıyaman LGS yüzdelik dilimleri , okul kontenjanları ve liselerin EYP ve EDP yüzdelik dilimleri :