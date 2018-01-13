Adıyaman Emniyet Müdürü: Yeri gelirse kafalarını kıracağız

ADIYAMAN Emniyet Müdürü Metin Alper, "Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adıyaman'a gelen bir yolcu otobüsünü Gölbaşı ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında durdurup arama yaptı.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Okul etrafında uyuşturucu satıcıları görürseniz ayaklarını kırın,

suçu bana atın" demişti.

Narkotik köpeği 'Zeta'nın da katıldığı aramada otobüsteki valizlerden birinde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelilerin sahte kimlik kullandığı ve M.Ç.'nin 17 ayrı suçtan arandığı, 35 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu bulunduğu, S.K.'nın ise 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 400 BİN LİRA CİVARINDA

Operasyonu değerlendiren İl Emniyet Müdürü Metin Alper, uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Yakalanan bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarında. Adıyaman'da daha önceden böyle büyük miktarda bonzai yakalaması olmadı. Hatta çevre illerde baktığımızda bonzai anlamında yüklü miktarda bu şekilde bir yakalama olmamıştı. Bu anlamda bataklığın kurutulmasına yönelik bir çalışma olduğunu değerlendirebiliriz. Adıyaman ilimize uyuşturucunun girmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz, çalışacağız. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

ADIYAMAN'DA 3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Adıyaman'da, jandarma düzenlenen operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi, evin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine merkeze bağlı Düzce köyünde bir eve operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 3 kilogram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, adı açıklanmayan ev sahibi gözaltına alındı.

Süleyman Soylu'dan 'ayaklarını kırın' açıklaması