Adını 'Tilkinaz' koydu, poğaça ile besledi

Düzce’de fındık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlarda fındık bahçelerinin yolunu tuttu. Ancak bu fındık toplama anları zaman zamanda unutulmaz anlara sahne oluyor. Fındık toplamak için fındık bahçesine giden Dilek Şen isimli bir kadında fındık bahçesinde çalışan işçilere yemek yaparken bir tilkiyle karşı karşıya geldi. Tilkiyi karşısında gören Şen, tilkiyle sohbet ederken bir taraftan da tilkiyi beslemeyi ihmal etmedi. Tilkiye ekmek kırıntıları veren Şen, tilkinin ekmek kırıntılarını beğenmemesi ve poğaça parçalarını yemesi üzerine tilkiyi poğaçayla besledi. Şen, tilkiye isim koymayı da ihmal etmedi. Tilkiyi, 'Tilkinaz' ismiyle çağıran kadın, ayrıca tilkilerin derilerinden kürk yapanlara da isyan etti. Şen, yaşanan anları cep telefonuyla çekerek hatıra olarak sakladığını belirtti.

Dilek Şen, tilki ile karşılaşmasını anlatarak, "Fındık sezonuyla fındık bahçesinde fındık toplama işi de başladı. Biz de bahçede çalışan işçilere yemek yapmak için gitmiştik. Tam yemekleri hazırladım sofrayı kurdum ki karşımda tilkiyi gördüm. İlk gördüğümde çok korktum. Ama hayvanları sevdiğim içinde tilkiye hiçbir şey yapamadım. Yanımıza kadar geldi. Bu esnada tilkinin aç olduğunu fark ettim. Önce ekmek verdim, ama ekmekleri yemedi. Bunun üzerine poğaça parçaları attım onları iştahla yedi. Yemeğini verirken de sevdiğimi göstermek için ona sevecen yaklaştım. Hayvanların postlarından kürk yapılmasın. Hayvanları kürk yapmak için öldürenleri de kınıyorum” dedi.

  • Güncel 12 Ağustos 2018 12:18
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • BRAVO... 12 Ağustos 2018 12:59 BRAVO,İSMİ DE ÇOK GÜZELMİŞ,KEŞKE HERKEZ BÖYLE DUYARLI OLSA..

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