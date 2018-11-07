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Adını Sen Koy Azize kimdir Deniz Özlem Durmaz kaç yaşında nereli?

Adını Sen Koy Azize kimdir Deniz Özlem Durmaz kaç yaşında nereli?

TRT 1 ekranlarında başlayan, daha sonra Star TV'ye geçen ve son olarak da TV8 ekranlarına transfer olan dizi Adını Sen Koy 5 Kasım'da yeni sezonuyla başladı. Peki dizinin Azize'si Deniz Özlem Durmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 13:00 - Güncelleme: 07-11-2018 12:50

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Adını Sen Koy ekranlar yolculuğuna TV8 kanalında devam ediyor. 391. bölümü ile 5 Kasım'da başlayan dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki dizinin Azise^si olan Deniz Özlem Durma kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Deniz Özlem Durmaz hangi dizilerde oynadı?

TV 8'DE KALDIĞI YERDEN DEVAM KARARI: Yapımcılığını Karamel Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Mahir Aktaş'ın oturduğu Adını Sen Koy dizisi 391.bölümüyle 5 Kasım Pazartesi saat 18:45'de Tv8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Dizinin düşen reytingleri nedeniyle 18 Ekim Cuma günü Star Tv ekranlarına veda eden Adını Sen Koy dizisinin başrollerini ise Cenk Torun, Deniz Durmaz, Mert Öcal, Müge Uzel ve Gökberk Demirci paylaşıyor.

DENİZ ÖZLEM DURMAZ KİMDİR:  Adını Son Koy adlı dizi projesinde Azize rolünü üstlenecek Deniz Özlem Durmaz, 19 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan 26 yaşındaki başarılı ve yetenekli oyuncu Deniz Özlem Durmaz, kariyerinde Ankara Çocuk Tiyatrosu'nda rol üstlenmiştir. Bununla birlikte bir dönem Fox TV ekranlarında yayınlanan Deniz Yıldızı isimli dizi projesinde Esra karakterini canlandıran Deniz Özlem Durmaz, şu anki dönemde Star TV'de final yapmasının ardından TV8 ekranlarına dahil olan Adını Sen Koy dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

1.70 cm boya ve 60 kiloya sahip, akrep burcu olan Deniz Özlem Durmaz, Karagül yapımında üstlendiği Nazlı rolündeki performansıyla tüm dikkatleri üzerinde toplamıştır. Öte yandan görünüş olarak Angelina Jolie'ye benzetilen Deniz Özlem Durmaz, Alın Yazım adlı projede Selma karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.

AZİZE KARAKTERİ: Hayatı boyunca tek başına yaşam mücadelesi veren Azize ise güzelliği başına bela olmuş bir kadındır. Uğruna canını vereceği, en kıymetli varlığı oğlu Ali’dir. Azize’nin tek isteği oğlunun karnını doyurabileceği bir iş bulup namusuyla para kazanmaktır.

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