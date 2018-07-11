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Adil Serdar Saçan’dan bomba Adnan Oktar mesajı! Belasını buldu

Adil Serdar Saçan’dan bomba Adnan Oktar mesajı! Belasını buldu

Adnan Oktar ve müritleri bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyona yönelik dikkat çeken açıklama Adnan Oktar grubuna 1999 yılında operasyon yapan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan geldi.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 10:43 - Güncelleme: 11-07-2018 10:43

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı dev operasyon düzenlendi. Suçlamalar arasında “organize suç örgütü kurmak”, “uluslararası ajanlık” ve “küçük çocuklara taciz” yer alıyor. Hava destekli büyük operasyonda çok sayıda gözaltı var.

Operasyona yönelik dikkat çeken açıklama Adnan Oktar grubuna 1999 yılında operasyon yapan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan geldi.

Adil Serdar Saçan’ın 19 yıl önce yaptığı operasyonun ardından operasyon sırasında gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddiasıyla Saçan ve ekibi hakkında dava açılmıştı.

ADNAN OKTAR BELASINI BULDU: Adil Serdar Saçan, Twitter’dan paylaştığı mesajında bugünkü operasyonu “Bizimle yıllarca uğraşan FETÖ’den sonra Adnan Hoca ve suç örgütü de belasını buldu. Ee ne demişler ‘sen doğru ol eğri belasını bulur” diye değerlendirdi.

Adnan Oktar kimdir aslen nereli hiç evlendi mi karısı var mı?

Adnan Oktar'ın gözaltı görüntüleri ilk açıklama geldi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Temmuz 2018 10:54 HAKLISIN EĞRİLERE YAMUKLARA İŞKENCECİLERE BİRGÜN MUTLAKA ALLAH CEZASINI BELASINI VERİR

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