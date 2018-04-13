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Adil Öksüz'ün hocası Aydüz'e hapis cezası

Adil Öksüz'ün hocası Aydüz'e hapis cezası

Sakarya'da, FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası Davut Aydüz'ün de aralarında bulunduğu 18 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 18:39 - Güncelleme: 13-04-2018 18:39

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) görevliyken ihraç edilen, aralarında örgütün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası Davut Aydüz'ün de bulunduğu 3'ü tutuklu 24 eski akademisyenin yargılandığı davada 18 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası veren mahkeme heyeti, 6 sanığın beraatını kararlaştırdı.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti. Suçlamaları kabul etmediklerini dile getiren sanıklar, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası olduğu belirtilen Davut Aydüz ile Muhittin Akgül, Sıtkı Duman ve Yunus Ekin'in, bu suçtan beraatına hükmetti.

Sanıklardan Ahmet Faruk Kılıç, Bahri Ermiş, Mehmet Gündüz, Muhammet Cerit, Mustafa Kaçay ve Rana Kutanis'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan beraatına hükmeden mahkeme heyeti, Davut Aydüz ve Sıtkı Duman'ı bu suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan Hüseyin Akyüzoğlu, Muharrem Aktaş, Mesut Durat, Murat Kapsız ve Mustafa Kutanis'e 6 yıl 10 ay 15'er gün, Halil İbrahim Eskikurt, Hüseyin Gelberi, İsmail Albayrak, İzzet Lofça, Muhittin Akgül, Serkan Bayraktaroğlu ve Yunus Ekin'e ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan sanıklardan Erdoğan Şentürk ve İbrahim Özbek'e "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün, Adnan Telli ve Vedat Arı'ya ise aynı suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına hükmeden heyet, tutuklu 3 sanığın adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 4 sanığın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, 20 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Cumhuriyet savcısı, ayrıca "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan 4 sanığın, bu suçtan beraatını istemişti. 

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