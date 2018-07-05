Adil Öksüz'ün bacanağı yine tutuklandı! İşte sebebi...

Konya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan askeri personele ‘mahrem imamlık’ yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişiden, aralarında örgütün Hava Kuvvetleri olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 49 şüpheliden 18’i itirafçı olup, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Daha önce örgüt üyeliğinden hüküm giydiği belirlenen 10 şüpheli de serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden aralarında Adil Öksüz’ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de bulundu 17 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheli Ökkeş Tetik, daha önce de tutuklanmış, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 100 sanık hakkında açılan davanın 3 Nisan 2018'de görülen 4. duruşmasında tahliye edilmişti.