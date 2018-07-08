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Adil Öksüz'ü arayan polis müdürü de KHK ile ihraç edildi

Adil Öksüz'ü arayan polis müdürü de KHK ile ihraç edildi

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ü arayan özel ekibin başındayken, FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkınca açığa alınıp, tutuklanan polis eski müdürü Ercan Özoğluöz, yayımlanan son KHK ile meslekten ihraç edildi.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 14:51 - Güncelleme: 08-07-2018 14:51

SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ü arayan özel ekibin başındayken, FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkınca açığa alınıp, tutuklanan polis eski müdürü Ercan Özoğluöz, yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, bugün son kez yayımlanan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenler arasında, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' firari Adil Öksüz'ü Sakarya'da arayan özel ekibin başındaki Sakarya Emniyet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Ercan Özoğluöz'ün ismi de yer aldı. Özoğluöz, son OHAL KHK'sı ile meslekten ihraç edildi.

İKİ HAFTA ÖNCE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANMIŞTI... Ercan Özoğluöz, bir yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Sakarya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda iki hafta önce gözaltına alınmıştı. ​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özoğluöz ve Fidan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ercan Özoğluöz, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin de başında yer almıştı. Öte yandan Ercan Özoğluöz'ün yanı sıra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki 49 emniyet mensubu daha, son KHK ile görevlerinden ihraç edildi.

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