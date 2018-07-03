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Adil Öksüz yakalanmasın diye her filmi çevirmiş!

Adil Öksüz yakalanmasın diye her filmi çevirmiş!

Adil Öksüz'ün 15 Temmuz öncesi maillerinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Kayıp raporunda Adil Öksüz'ü arayan ekibin başında olan ve FETÖ'den tutuklanan polis müdürü Ercan Özoğluöz'ün imzası bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 08:41 - Güncelleme: 03-07-2018 08:41

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimin bir numaralı firari şüphelisi Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz'dan önceki maillerinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Skandal bilgi, Akıncı davasının ek klasörlerindeki bir tutanakta yer aldı.

Tutanakta, Öksüz'ün çalıştığı Sakarya Üniversitesi'nin verdiği mail adresinden 15 Temmuz öncesi yaptığı yazışmaların elde edilemediği vurgulandı.

ÖZOĞLUÖZ'ÜN İMZASI VARMIŞ
Milliyet'te yer alan habere göre; Tutanaktaki imza ise kuşkuları daha da büyüttü. Tutanağın üst yazısını, Öksüz'ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan, ancak bir süre önce FETÖ bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz'ün imzaladığı anlaşıldı.

MAİL ADRESİ KAYITLI
Tutanakta, Öksüz'ün 15 Temmuz 2016 öncesine ait maillerinin ABD'deki Google şirketindeki server'larda tutulduğu bilgisine yer verilirken maillerin ABD'den istendiğine yönelik bir bilgi yer almıyor. Akıncı dosyasındaki bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, şüphelilerden Mustafa T.'nin mail listesinde şüpheli Adil Öksüz'ün mail adresinin kayıtlı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na talimat yazarak Öksüz'e ait "aoksuz@sakarya.edu.tr" mail adresine gelen ve giden maillere ait inceleme yapılmasını talep etti.

SAVCILIK MAİL ADRESİNİ İNCELEMEK İSTEDİ
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da, Öksüz'e ait mail adresinde inceleme yapılması, inceleme neticesinde ele geçirilecek delillere el konulması için mahkemeye başvurdu. Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, savcılığın talebini kabul etti. Kararın gereği, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yerine getirildi.

UZANTILAR .TR AMA BİLGİLER ABD'DEKİ SERVER'DA
Mahkeme kararı uyarınca KOM'da görevli beş polis memuru, Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'ne gitti. 2 Şubat 2017'de saat 18.30'da yapılan incelemenin ardından tutanak tutuldu. Tutanakta, mahkeme ve el koyma kararının öğretim görevlisi B.K.'ya tebliğ edildiği belirtildi. Tutanağa göre B.K. "sakarya.edu.tr" uzantılı mail adreslerinin kurumlarınca verildiğini, mail adreslerine ait tüm verilerin ABD'deki Google.Inc şirketine ait server'larda bulunduğunu, kendilerinde ise sadece bahse konu uzantılı mail adreslerine erişim yapan admin panelinin olduğunu, admin paneline giriş yapıldığında ise kullanıcının mail adresindeki verilere, kendilerine tanımlı yetkiler dahilinde erişim sağlanabildiğini söyledi.

Üniversitenin "tr" uzantılı mail adresinin server'larının neden ABD bağlantılı olduğu ise anlaşılamadı.

Tutanakta B.K. tarafından admin panelinden Öksüz'e ait "aoksuz@sakarya.edu.tr" mail adresine erişim sağlandığı, mail adresinin gelen kutusunda 10 Ağustos 2016 ile 2 Şubat 2017 arasındaki maillerin bulunduğu, gönderilmiş postalar kısmında mail bulunmadığı, spam kısmında 4 Ocak 2017 ile 2 Şubat 2017 arasındaki maillerin bulunduğu kaydedildi.

10 AĞUSTOS'A KADAR MAİLLER GÖRÜLMÜŞ
Polisler B.K.'ya, en son 10 Ağustos 2016'ya kadar olan maillerin görüldüğü, bu tarihten önceki tarihlere ait maillere erişim sağlanıp sağlanamayacağını sordu. B.K. kendilerine tanımlı admin yetkisiyle belirtilen mail adresine ait 10 Ağustos 2016'ya kadar olan mailleri görüntüleyebildiğini, bu tarihten önceki mailleri görüntüleyemediğini, ancak sistem sunucularının Google şirketinde bulunduğundan Öksüz'ün önceki tarihli maillerine ve silinmiş olabilecek verilere tekrar erişim yapılıp yapılamayacağı hususlarının şirket tarafından bilinebileceğini kaydetti.

İMZA: ERCAN ÖZOĞLUÖZ
Tutanak, bir üst yazı ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Üst yazıdaki imza sahibinin 15 Temmuz sonrası Öksüz'ü yakalamakla görevli olan ve geçtiğimiz günlerde FETÖ suçundan tutuklanan dönemin Sakarya KOM Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz olduğu ortaya çıktı. Özoğluöz tarafından yazılan 3 Şubat 2017 tarihli yazıda Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin arama kararlarına istinaden yapılan işlemde Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'nin 'server'inde Öksüz'e ait adrese gelen ve giden maillerin 1 adet CD'ye aktarıldığı belirtiliyor.

SAKARYA'DA ARAYAN EKİBİN BAŞINDAYDI
Serbest bırakıldıktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Adil Öksüz, telefon sinyal bilgilerine göre 18 Temmuz 2016'da Ankara'dan İstanbul'a uçakla gidip buradan Sakarya'ya geçmişti ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Öksüz'ü en son sinyalin geldiği Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin başında yer alan Ercan Özoğluöz'ün, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı iddia edilmişti.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu'nca, 1 yıl önce Ankara'da FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında soruşturma başlatılmıştı. Özoğluöz'un, MİT'in ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilenler arasında yer aldığı iddia edilmiş ve genel müdürlük tarafından açığa alınmıştı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • isar 03 Temmuz 2018 10:44 Bir tarih verilsin. İçeridekilerin 1 hafta içinde yapacağı itirafların değerlendirileceği, bundan sonraki süreçte etkin pişmanlık yasasından yararlanamayacağı açıklansın. Ayrıca bu saatten sonra yakalanan hiç kimse pişmanlık yasasından yararlanamasın, pişman olan bugüne kadar gerçekleri görüp herşeyi anlatırdı

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