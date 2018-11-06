Adil kullanım kotası nedir 2018 bitmeden kalkıyor mu?

Adil kullanım kotası nedir, ne zaman kalkacak soruları son günlerde arttı. Bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazların yaptığı güncellemeler nedeniyle kısa sürede dolan adil kullanım kotası 2018 yılı bitmeden ne zaman kalkacak?

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR: Ülkemizde adsl hizmetinin yaygınlaşması ile beraber önce kota daha sonra da Adil Kullanım Kotası ile tanıştık. Şu an kota uygulaması sunan internet servis sağlayıcısı sayısı az ancak Adil Kullanım Kotası yani AKK neredeyse her sağlayıcıda mevcuttur. Kota belli bir limitten sonra internetin ek ücrete tabi olmasını sağlayan uygulamanın ismidir. Adil Kullanım Kotası ise belirtilen kota sınırının aşılması durumunda mevcut internet hızının yavaşlatılmasını sağlayan bir uygulamadır.

İnternet üzerinden indirilen oyun, müzik, film gibi dosyalarının boyutları her geçen gün daha da arttığı için servis sağlayıcıların sunmuş olduğu hesaplı tarifelerde kısa sürede internet hızı yavaşlamaktadır. Bu sebep de kullanıcıların internet hızı konusunda sıkıntı çekmesine sebep olmaktadır.

Adil kullanım kotası kalkacak mı: Adil Kullanım Kotasının kalkacağı yönde Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun açıklamaları mevcuttur. 1 Mayıs 2017 yılı itibarı ile mevcut Adil Kullanım Kotası limitlerinin ve hız sınırlarının iyileşmesi konusunda Bilgi Teknolojileri Kurumu ve internet servis sağlayıcıları büyük adımlar attı. Normal şartlarda internet hızı ne olursa olsun Adil Kullanım Kotasını aşan kullanıcıların 3Mbit/s internet kullanması yerine her kullanıcının tarifesindeki hızı ile orantılı olarak hız düşümü gerçekleştirilmeye başlandı. Örneğin 16 Mbit/s internet hızına sahip bir kullanıcı Adil Kullanım Kotasını aştığında hızı 5Mbit/s olarak sabitlenmektedir. 24 Mbit/s hıza sahip bir kullanıcı da adil Kullanım Kotasını aştığında hızı ay sonuna kadar 8Mbit/s olmaktadır. Adil Kullanım Kotaları her ayın 1. Gününde yenilenmektedir.

Adil Kullanım Kotası Ne Zaman Kalkacak: Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun aldığı karar ile 1 Mayıs 2017 değişiminin haricinde 31 Aralık 2018 yılında Adil Kullanım Kotası kavramının tamamen kalkması beklenmektedir. İnternet servis sağlayıcıları bu konuda çalışmalarına devam etmek ile birlikte 2019 yılının ilk gününde Adil Kullanım Kotası bulunmayan internet hizmeti alacağız. Buna karşın internet servis sağlayıcıların tarifelerin ücretlerini değiştirecek mi, değiştirecekse ne kadar fark alınacak şimdilik konuyla alakalı herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.