Adil Gür'den dikkat çeken erken seçim yorumu

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin şaşırtan erken seçim açıklamasının ardından siyasilerden önemli açıklamalar geldi. 1 Kasım 2015 seçimlerini bilen A&G Araştırma Genel Müdürü A Haber canlı yayına bağlanarak yapılan araştırmalar ışığında erken seçim açıklamalarını yorumladı.

Adil Gür Cumhur İttifakının ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanağı görüşünde. İşte Adil Gür'ün A Haber canlı yayında yaptığı açıklamadan başlıklar:

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR

"Halkın önemli bir bölümü Cumhur İttifakına destek veriyor. Sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Uyum yasalarının hazırlanması bir engel teşkil edebilir. Bunlar yapıldığı takdirde seçimin önünde bir engel yok. Uzatmanın da bir anlamı yok. Kamuoyunda da bir beklenti var. Türkiye'nin önünü açacaktır.

İKİNCİ TURA KALMADAN KAZANIR

AK Parti'nin ilgili kurulları karar verdikten sonra biz de araştırmalarımızı yapacağız. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın AK Parti-MHP ittifakı açısından bir sorun olmadığını düşünüyorum. Çok önemli bir gelişme olmazsa ikinci tura kalmayacağını düşünenlerdenim. Artık ok yaydan çıktı. 2019 Kasım ayına beklemek gereksiz. AK Parti ve MHP seçime hazır görünüyor. Diğer partilerin ittifakı kolay olmayacaktır.