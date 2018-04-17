  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Adil Gür'den dikkat çeken erken seçim yorumu

Adil Gür'den dikkat çeken erken seçim yorumu

Adil Gür erken seçim isteyen Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Adil Gür’e göre Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 15:54 - Güncelleme: 17-04-2018 15:54

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin şaşırtan erken seçim açıklamasının ardından siyasilerden önemli açıklamalar geldi. 1 Kasım 2015 seçimlerini bilen A&G Araştırma Genel Müdürü A Haber canlı yayına bağlanarak yapılan araştırmalar ışığında erken seçim açıklamalarını yorumladı.

Adil Gür Cumhur İttifakının ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanağı görüşünde. İşte Adil Gür'ün A Haber canlı yayında yaptığı açıklamadan başlıklar:

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR
"Halkın önemli bir bölümü Cumhur İttifakına destek veriyor. Sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Uyum yasalarının hazırlanması bir engel teşkil edebilir. Bunlar yapıldığı takdirde seçimin önünde bir engel yok. Uzatmanın da bir anlamı yok. Kamuoyunda da bir beklenti var. Türkiye'nin önünü açacaktır.

İKİNCİ TURA KALMADAN KAZANIR
AK Parti'nin ilgili kurulları karar verdikten sonra biz de araştırmalarımızı yapacağız. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın AK Parti-MHP ittifakı açısından bir sorun olmadığını düşünüyorum. Çok önemli bir gelişme olmazsa ikinci tura kalmayacağını düşünenlerdenim. Artık ok yaydan çıktı. 2019 Kasım ayına beklemek gereksiz. AK Parti ve MHP seçime hazır görünüyor. Diğer partilerin ittifakı kolay olmayacaktır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Adil Gür'den dikkat çeken erken seçim yorumu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 17:12 en kısa sürede yapılmalı hain chp iyi hdp gibi partıler ülkeden kovulmalı

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro