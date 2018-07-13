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Adı değişen MİT'in tabelası da değişti işte bina gişindeki yeni tabela

Adı değişen MİT'in tabelası da değişti işte bina gişindeki yeni tabela

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Milli İstihbarat Teşkilatı ismi Milli İstihbarat Başkanlığı olarak değişmişti. MİT bugün başkanlık binasına yeni tabelasını astı.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 13:59 - Güncelleme: 13-07-2018 13:59

Anayasa değişikliğine uyum kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ardından Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı giriş kapısındaki yazıda değişikliğe gidildi.

Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı KHK ile Başkanlık olan MİT'in, Yenimahalle'deki merkez binasının girişindeki "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı" yazısı, "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Başkanlığı" olarak değiştirildi.

Farklı binalarda hizmet veren ve mevcut binasına 1970'te taşınan teşkilatın ana giriş kapısına, Kasım 2000'e kadar kuruma ilişkin herhangi bir ibare yazılmamıştı. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY mensupları tarafından hedef alınarak tahrip edilen ana giriş kapısı, daha sonra onarılmıştı. 

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