Adeta turist yağıyor! Tüm zamanların rekoru geliyor...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artışın yüzde 30'un üzerinde olduğunu belirterek, "Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız." dedi.

Adeta turist yağıyor! Tüm zamanların rekoru geliyor...

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artışın yüzde 30'un üzerinde olduğunu belirterek, "Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız." dedi. Yabancılara satılan konut sayısının da artmaya devam ettiğini aktaran Çetin, yabancılara konut satışında Türkiye ve İstanbul'da yüzde 28, Antalya'da ise yüzde 55 artış görüldüğünü dile getirdi.

15
Adeta turist yağıyor! Tüm zamanların rekoru geliyor...

ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, Antalya'nın, konut satışlarında şubatta Türkiye ortalamasından daha iyi durumda olduğunu söyledi. Yabancılara satılan konut sayısının da artmaya devam ettiğini aktaran Çetin, yabancılara konut satışında Türkiye ve İstanbul'da yüzde 28, Antalya'da ise yüzde 55 artış görüldüğünü dile getirdi.

25
Adeta turist yağıyor! Tüm zamanların rekoru geliyor...

TÜM ZAMANLARIN REKORU: Yapısal sorunlara rağmen, bu yıl turizm sezonuna çok iyi başladıklarını vurgulayan Çetin, "Yılın ilk üç aylık döneminde turist sayısındaki artış yüzde 30'un üzerinde. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız."dedi.

35
Adeta turist yağıyor! Tüm zamanların rekoru geliyor...

ÇİFTLİK BANK OLAYI: Çiftlik Bank olayının hem kolay yoldan para kazanma hırsına hem de denetim sorununa işaret ettiğini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu: "Odalar denetim gücüne sahip olsa Çiftlik Bank olayı olmazdı. Bakanlığımız ticaretin kurallarının belirlenmesi ve dürüst ticaretin desteklenmesi için mutlaka yeniden düzenleme yapmalı. Ayrıca basının da bu tür olayları daha detaylı araştırması, sorgulaması gerekir. Vatandaşı bilgilendirmek, önce kamunun, sonra bizim ve ayrıca basının da görevidir. Sistemimizde bir boşluk olduğu açık."

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro