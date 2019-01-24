Adeta şifa deposu! Bu çiçeğin adını duyunca çok şaşıracaksınız

Çoğumuzun adını bilmediği ancak genellikle evlere renk katan hercai menekşenin insan sağlığına birçok faydası bulunuyor.

Adeta şifa deposu! Bu çiçeğin adını duyunca çok şaşıracaksınız

Yapılan araştırmalara göre cilt sağlığına katkısı olan hercai menekşenin çay olarak hazırlanıp tüketilmesi de idrar yolunda oluşan tıkanıklığı çözer. Ayrıca flavonglikozit, salisik asit, saponin, sümüksü ve tanen gibi maddeler bakımın oldukça zengin olan hercai menekşeler en fazla bir yıl yaşar.

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Adeta şifa deposu! Bu çiçeğin adını duyunca çok şaşıracaksınız

Adını, rivayetlere göre sevdiği tarafından terk edildiği için girdiği üzüntüden alan hercai menekşenin insan sağlığına faydaları bulunuyor. İşte hercai menekşenin faydaları…

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Adeta şifa deposu! Bu çiçeğin adını duyunca çok şaşıracaksınız

HERCAİ MENEKŞENİN FAYDALARI: Bağırsak ve idrar yolunda biriken toksinleri idrar yolu ile vücuttan atar. Ayrıca, içerdiği salisik asit kandaki bakterileri azaltarak kan hücrelerini artırır ve anemi gibi riskli hastalıkları engeller.

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Adeta şifa deposu! Bu çiçeğin adını duyunca çok şaşıracaksınız

- Özellikle sistit ağırlarını yatıştırır ve ağrılı idrar yapma durumlarını azaltır. Yapılan araştırmalarda egzama tedavisinde kullanılan hercai menekşenin yüksek derecede olumlu sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra akne ve sivilce gibi cilt problemlerde de iyileştiricidir.

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