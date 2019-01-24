Adeta şifa deposu! Bu çiçeğin adını duyunca çok şaşıracaksınız

Yapılan araştırmalara göre cilt sağlığına katkısı olan hercai menekşenin çay olarak hazırlanıp tüketilmesi de idrar yolunda oluşan tıkanıklığı çözer. Ayrıca flavonglikozit, salisik asit, saponin, sümüksü ve tanen gibi maddeler bakımın oldukça zengin olan hercai menekşeler en fazla bir yıl yaşar.
Adını, rivayetlere göre sevdiği tarafından terk edildiği için girdiği üzüntüden alan hercai menekşenin insan sağlığına faydaları bulunuyor. İşte hercai menekşenin faydaları…
- Özellikle sistit ağırlarını yatıştırır ve ağrılı idrar yapma durumlarını azaltır. Yapılan araştırmalarda egzama tedavisinde kullanılan hercai menekşenin yüksek derecede olumlu sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra akne ve sivilce gibi cilt problemlerde de iyileştiricidir.
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