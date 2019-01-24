Adeta şifa deposu! Bu çiçeğin adını duyunca çok şaşıracaksınız

Yapılan araştırmalara göre cilt sağlığına katkısı olan hercai menekşenin çay olarak hazırlanıp tüketilmesi de idrar yolunda oluşan tıkanıklığı çözer. Ayrıca flavonglikozit, salisik asit, saponin, sümüksü ve tanen gibi maddeler bakımın oldukça zengin olan hercai menekşeler en fazla bir yıl yaşar.

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