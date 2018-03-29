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Adeta para basıyorlar: 3,3 trilyon liraya ulaştı!

Adeta para basıyorlar: 3,3 trilyon liraya ulaştı!

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat sonu itibarıyla 3 trilyon 296 milyar 123 milyon lira oldu. Sektörün dönem net karı ise 8 milyar 384 milyon TL oldu.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 17:42 - Güncelleme: 29-03-2018 17:42

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şubat sonu itibarıyla  bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konsolide olmayan ana göstergelerine göre 2018 yılı Şubat ayında sektörün dönem net karı 8 milyar 384 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2018 yılı Şubat ayı Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini  açıkladı.

Bankalar tarafından BDDK’ya raporlanan verilere göre; Şubat 2018 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 296 milyar 123 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 38 milyar 281 milyon TL (yüzde 1,2) arttı.

Şubat 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 144 milyar 609 milyon TL, menkul değerler 403 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 1,2, krediler yüzde 2,2 oranında artmış, menkul değerler toplamı ise yılsonu değerini korudu.

SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 8 MİLYAR 384 MİLYON TL

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre yüzde 2 artışla 1 trilyon 745 milyar 127 milyon TL oldu. Son bir aylık dönemde özkaynak toplamı yüzde 4,8 artışla 376 milyar 425 milyon TL olurken, Şubat 2018 döneminde sektörün dönem net karı 8 milyar 384 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşti.

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  • Vatandaş 29 Mart 2018 18:48 Anlayacağın modern tefeciler kazanıyor vatandaş aç

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