Adeta canlı bir bebek! Artık dünyanın en güzel çocuğu o

"CANLI BİR OYUNCAK BEBEK"; Fotoğraf sayesinde dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dünyanın en güzel çocuğu' olarak nitelendirildi. 'Çocuklar cennetten armağan.', 'O bir melek' ve 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumlar aldı.

