Adeta canlı bir bebek! Artık dünyanın en güzel çocuğu o

Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa'nın Instagram'ından yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi topladı. 5 yaşındaki çocuk model Jare Ijalana ile çalışan Bamuyiwa'nın çektiği fotoğraflar hayran bıraktı. 'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Jare'e övgü dolu yorumlar geldi.
Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa modelleriyle portre üçlemesi yapıyor ve bu fotoğrafları Instagram hesabından yayınlıyor. 5 yaşındaki Nijeryalı küçük kız Jare, sosyal medyada büyük beğeni topladı. 'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılan Jare'e övgü dolu yorumlar geldi.
"CANLI BİR OYUNCAK BEBEK"; Fotoğraf sayesinde dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dünyanın en güzel çocuğu' olarak nitelendirildi. 'Çocuklar cennetten armağan.', 'O bir melek' ve 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumlar aldı.
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