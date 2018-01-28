Adeta bir azim örneği inanılmaz dönüşüm

Fazla kilolar herkesin problemi sadece kadınların değil.... Zayıflamak, fit bir vücuda kavuşmak, sonra sonra çalışılmış bir vücuda kavuşmak ayrıca bunları 'herhangi bir emek vermedim yapmak' kime sorarsanız sorun hayalleri arasında yer alır. Ama malesef ki emek harcamadan olmuyor. Kilo vermek zihinsel olarak zordur ve fiziksel aktiviteler yapmanız gerekir.
Bu fotoğraflarda gördüğünüz insanlar hayatlarını değiştirmeye büyük bir azimle başladılar ve bu azim artarak devam ettiler. Verdikleri kilolar az hatrı sayılır kilolar değil. Fiziksel olarak zaten büyük bir değişim geçirdiklerini görüyorsunuz birde işin sağlık kısmı var.
Burada göreceğiniz tüm zayıflama maceraları ise erkeklere ait. Biraz tabuları yıkıp zayıflama tutkusu=kadınlar düşüncesinden çıkmak gerek.
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