Adem ve Sema'dan aşk iddialarına yanıt!

Survivor sonrası internet üzerinden yayınlar yaparak birçok kişi tarafından izlenen eski futbolcu Serhat Akın, Survivor ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Serhat Akın, Sema ve Adem'in aşk yaşadığını söyledi
Serhat Akın internet üzerinden gerçekleştirdiği yayında Survivor Sema Aydemir'in, Adem Kılıççı ile Hakan Hatipoğlu'nu sevmediğini ifade ederek, "Sema Survivor"u giderken beni aradı. 'Adem filan bunlarla ben nasıl yapacağım adada' dedi. Bende dedim ki... 'Sen güçlü kadınsın git çocuğunun için mücadele et. Turabi ile görüş, Hakan ile görüş Adem ile görüş...' bu arada Sema, Adem ile Hakan Hatipoğlu'nu hiç sevmiyordu."
Aynı takımda olduğunuz için takım ruhunu sağlamak için görüş' dedim. 'Ağlama, pes etme' dedim. Moral verdim, 'başarırsın' dedim. Ama ben şimdi kalkıp git 'Adem'le sevgili ol' demedim ifadelerini kullandı.
Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Adem Kılıçcı ve Sema Aydemir sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili bir açıklama yayınladılar.
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