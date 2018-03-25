Adem Turabi yaka paça kavga etmişlerdi Survivor'da şok gelişme!

Survivor 2018'e son haftalarda Adem Turabi kavgası görüntüleri damga vurmuştu. İzleyici Adem Turabi kavgasının görüntülerini merak ederken, Adem Turabi cephesinden şoke eden gelişme!

Adem Turabi yaka paça kavga etmişlerdi Survivor'da şok gelişme!

En başta Survivor 2018 izleyicileri olmak üzere herkes Turabi Çamkıran ve Adem Kılıççı kavgasının görüntülerini merak ediyor. Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi'nin büyük bir kavga ettiğini açıklamıştı. Hemen ardından Adem ve Turabi orada bulunanlardan özür dilemişti. Acun Ilıcalı ise Adem Turabi kavgası videosu veya görüntüsü yayınlanmayacağını açıklamıştı. Bir de dün akşam bunlar üzerine Sahra Nagihan kavgası geceye damga vurunca, herkes Adem Turabi kavgasını daha çok merak eder oldu.

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Adem Turabi yaka paça kavga etmişlerdi Survivor'da şok gelişme!

Kavga sonrası açıklamalarda bulunan her iki taraf şöyle sözler sarf etti. Turabi' Bu aralar kendim olamayacağım, olursam Survivor hayalime veda edeceğim. Bir süre Turbo Panter olamayacağım Survivor’dan olmak istemiyorum.'

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Adem Turabi yaka paça kavga etmişlerdi Survivor'da şok gelişme!

Adem 'Yenilir yutulur laflar söylemedik ben bunları hemen unutamam bunu unutmak için biraz süreyen ihtiyacım var.İkimiz için de yararlı olur. İnşallah bir daha yaşanmaz.'

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Adem Turabi yaka paça kavga etmişlerdi Survivor'da şok gelişme!

ŞOKE EDEN GELİŞME; Adem Turabi kavgasında herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Turabi ile Adem son elemede büyük bir tartışma yaşamış olayın görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Herkes kavganın nedenini merak ederken Turabi yeni bölümde yemek ödülü oyunu öncesi Adem'in yanına giderek zeytin dalı uzattı.

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