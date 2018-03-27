Adem Turabi kavgasında şok gelişme bekleniyordu açıkladı

Acun Ilıcalı, konusunu açtığından beri herkes Adem Turabi kavgasını merak ediyor. Şu sıralar Survivor 2018'in gündeminde olan ancak görüntüleri olmayan Adem Turabi kavgası hala tartışılıyor. Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi'nin büyük bir kavga ettiğini açıklamıştı. Hemen ardından Adem ve Turabi orada bulunanlardan özür dilemişti. Acun Ilıcalı ise Adem Turabi kavgası videosu veya görüntüsü yayınlanmayacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı'dan konu hakkında ilk açıklama geldi...
Survivor 2018'in iki iddialı yarışmacısı Adem ve Turabi arasında adaya geldikleri ilk günden beri gerilim giderek artıyordu. Zaman zaman tartışmanın boyutunun yükseldiği anlaşmazlık sürpriz bir şekilde ikilinin konuşması ve sorunları halletmesiyle son buldu.
Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi arasında yaşanan kavganın perde arkasını anlattı. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle: 'Çok sevimsiz bir olay yaşandı. Çabuk çözülmesinin sebebi de bu. Benim çok üzüldüğüm ve tasvip etmediğim bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum söz konusu değil. Böyle konularda hayatımız boyunca hiçbir şey gizlemedik. Pascal ile Nihat'ı yayınladık. Öyle bir durum yapmazsak elediğimiz yarışmacıyı niye elediğimizi açıklayamayız.
Karşılıklı söylenen sözler çok üzücü. İzleyenler şunu bilsin. İki insan sinirlenince çok ağır konuşur. İkisi de sakin insanlar değil. İkisinin ilgilendiği sporla da akalası var.
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