Adem Turabi kavgasında şok gelişme bekleniyordu açıkladı

Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi arasında yaşanan kavganın perde arkasını anlattı. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle: 'Çok sevimsiz bir olay yaşandı. Çabuk çözülmesinin sebebi de bu. Benim çok üzüldüğüm ve tasvip etmediğim bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum söz konusu değil. Böyle konularda hayatımız boyunca hiçbir şey gizlemedik. Pascal ile Nihat'ı yayınladık. Öyle bir durum yapmazsak elediğimiz yarışmacıyı niye elediğimizi açıklayamayız.

