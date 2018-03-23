Adem Turabi kavgası nedeni belli oldu video görüntüleri...

En başta Survivor 2018 izleyicileri olmak üzere herkes Turabi Çamkıran ve Adem Kılıççı kavgasının görüntülerini merak ediyor. Geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı, Adem ve Turabi'nin büyük bir kavga ettiğini açıklamıştı. Hemen ardından Adem ve Turabi orada bulunanlardan özür dilemişti. Acun Ilıcalı ise Adem Turabi kavgası videosu veya görüntüsü yayınlanmayacağını açıklamıştı. Bir de dün akşam bunlar üzerine Sahra Nagihan kavgası geceye damga vurunca, herkes Adem Turabi kavgasını daha çok merak eder oldu.