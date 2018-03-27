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Adem Turabi kavga görüntülerinde ne var? Acun dedi ki...

Adem Turabi kavga görüntülerinde ne var? Acun dedi ki...

TV8 kanalı Survivor'daki kavga görüntüleri yayınlayacak mı? Turabi ve Adem'in kavga görüntülerinde ne varsa Acun Ilıcalı görüntüleri ekrana getirmeyi düşünmüyor. Kendi kanalında açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, 'Şiddetsel bir durum asla söz konusu değil' dedi. Söylediğine göre kavgada çok ağır laflar edilmiş.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 17:20 - Güncelleme: 27-03-2018 17:20

Adem Kılıççı ile Turabi Çamkıran arasında Survivor adasındaki kavganın görüntüleri merak konusu oldu. TV8 kanalında izleyiciye gösterilmeyen kavgaya dair Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.  'Survivor Ekstra' programında  konuşan Acun Ilıcalı kavganın perde arkasını anlattı ve görüntüleri neden vermediğini izah etti.

ADEM TURABİ KAVGA GÖRÜNTÜLERİ : Acun Ilıcalı, Adem Kılıçcı ile Turabi Çamkıran arasında yaşanan kavganın görüntülerini yayınlamayacağını açıkladı. Ilıcalı bunun sebebini de şu sözlerle özetledi; "Çok sevimsiz bir olay yaşandı. Araçla giderken hiç tasvip etmediğim, üzüldüğüm bir olay yaşandı. Şiddetsel bir durum asla söz konusu değil. Televizyonculukta her şeyi yayınlayamıyorsunuz. Yayınlarsanız ceza yiyorsunuz. Çocuklar bizi izliyor".

ÇOK AĞIR KONUŞTULAR

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu, "İki yarışmacının karşılık söylediği sözler çok üzücü. İnsan kendini kaybettiği zaman çok ağır konuşur. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Fiziksel müdahale ve tehdit varsa buna izin vermeyiz. Bu olayda fiziksel bir durum yok" ifadelerini kullandı.

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KİMDİR ?
Acun Ilıcalı
ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969: Edirne, Türkiye); Türk sunucu, yapımcı ve girişimci. Acun Medya'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesidir. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunudur.

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