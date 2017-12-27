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Adem Tatlı ataması şaşırttı! Fethullah Gülen ile pozu vardı

Adem Tatlı ataması şaşırttı! Fethullah Gülen ile pozu vardı

12 milletvekilinin Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'i ziyaret edip onunla poz verdiği fotoğrafta o dönem AK Parti milletvekili olan Adem Tatlı da bulunuyordu. Adem Tatlı'nın yeni bir makama atanması haliyle şaşkınlık yarattı. Bakın yeni görevi ne?

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 08:32 - Güncelleme: 27-12-2017 08:45

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarım Kredi'nin önemli iştiraklerinden Tareks (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne, AK Parti Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı atandı. Adem Tatlı'nın atamasının gündem olmasının sebebi ise Fethullah Gülen ile olan pozu.

Veteriner olan Adem Tatlı, geçen cuma günü görevine başladı. Tatlı'nın da aralarında olduğu 12 milletvekili, 2012'de ABD'nin Boston şehrinde FETÖ tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri' toplantısına katılmış, daha sonra da Pensilvanya'ya geçerek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etmişti. Ziyarete katılan isimler arasında o dönem milletvekili olan Adem Tatlı da bulunuyordu.

2012 yılındaki bu ziyaret için Adem Tatlı 'idama razıyım' diyerek fotoğrafta nasıl yer aldığını şu şekilde anlatmıştı;

-“Milletvekili olduğumuz dönemde partimiz tarafından grup yönetimi olarak gönderildik. Gizli kapaklı bir ziyaret olsa fotoğraf çektirmez poz vermeyiz. Kimin çocukları paralelin okulunda okuyor, kim paralelci dernekler kuruyor, kim paralelin haberleşme ağı ByLock kullanıyor onları ortaya çıkarsınlar. Bu hainlere daha yakın zamanda açık açık sahip çıkan bakanlık yapmış siyasetçilerin fotoğrafları neden yayınlanmıyor? Cumhurbaşkanımıza meydan okuyan açıklamalar yaparak FETÖ deccalına sahip çıkan AK Parti'nin önde gelen siyasetçilerinin bu hainle fotoğrafı neden paylaşılmıyor?”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • ihsan 27 Aralık 2017 10:05 tevbekarsa mahsuru yok mahkeme bile itirafçıları bırakıyor

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KİMDİR ?
Fetullah Gülen
FETULLAH GÜLEN KİMDİR?

Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941'de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi. 1946 yılında ilkokula başladı ancak babasının 1949 yılında Alvar Köyü'ne imam olması ve ailesinin oraya ta

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