Adem Kılıççı Survivor'dan kazandığı parayı nasıl kullanacağını açıkladı

Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı, internet üzerinden yayınlanan bir sohbet programına konuk oldu. Adem Kılıççı, kazandığı paranın yarısını bağışlayacağını diğer kısmıyla ise salon açacağını dile getirdi.

Adem Kılıççı Survivor'dan kazandığı parayı nasıl kullanacağını açıkladı

Survivor 2017'de finale kadar gitmeyi başaran ancak Ogeday'ın kazanmasıyla elenen Adem Kılıççı, bu yıl yeniden katıldığı Survivor'da zafere ulaşmıştı. Survivor'dan 500 bin TL'lik büyük ödülü kazanan Kılıççı yarışmanın ardından Yankı Alper’in YouTube’da yayınlanan sohbet programına konuk oldu. Kılıçcı, “Survivor”dan kazandığı para ödülünü ne için kullanacağı sorusunu şöyle yanıtladı: “Kazandığım paranın yarısını bir kuruma bağışlayacağım. Kalanıyla kendime salon açacağım ve orada olimpiyatlara gidecek yetenekli sporcular yetiştireceğim""

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Adem Kılıççı Survivor'dan kazandığı parayı nasıl kullanacağını açıkladı

30 Haziran'da yapılan Kıbrıs finalinde canlı SMS'e çıkan Adem Kılıççı ile Nagihan Karadere'den en çok oyu alan Kılıççı, Survivor'da şampiyon olmuştu. Kılıççı şampiyon olduktan sonra şu sözleri ifade etmişti: "Çok heyecanlıyım. Gerçekten bu hikaye şu anda tamamlandı. Bu hikayeyi tamamlayan herkesten Allah razı olsun. Bu şampiyonluk çok önemliydi. Bu şampiyonluğu bizimle birlikte çile çeken ve hayatını kaybeden Alper kardeşimize armağan ediyorum. Bunu ben değil sevenlerim başardı."

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Adem Kılıççı Survivor'dan kazandığı parayı nasıl kullanacağını açıkladı

Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

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Adem Kılıççı Survivor'dan kazandığı parayı nasıl kullanacağını açıkladı

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.

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