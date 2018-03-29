Adem Kılıççı sevgilisi kimdir? Adem Sabriye sevgili miydi itiraflar

Survivor yarışmacılarından Adem Kılıççı bu sezon Turabi ile olan kavga görüntüleri ile gündemde. Peki Adem Kılıççı aslen nereli, asıl mesleği ne ve herkesten sakladığı sevgilisi kimdir biliyor musunuz? Boksta derece sahibi olan Adem'in adı geçen yıl Sabriye Şengül ile aşk dedikodusunu karışmıştı. Herkes onları 'sevgili' sansa da Adem'in gerçekte herkesten gizlediği başka bir sevgilisi var. Adem'in Survivor'da 'cinsellik'le ilgili itirafı da hayli ilginç. İşte Adem hakkında bilinmeyenler;

ADEM KILIÇÇI ASLEN NERELİ KAÇ YAŞINDA: Önce bu sorunun yanıtı ile başlayalım. Survivor'a ikinci kez katılan Adem Kılıççı baba tarafından Kafkas kökenli. Kendisi verdiği bir röportajda kökenini şöyle anlatıyor: 'Babamlar Kafkaslardan Ağrı’ya göçmüş Türklerden. Annemler Erzurumlu. ' 1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı 32 yaşında.

ADEM KILIÇÇI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR? : Adem Kılıççı'nın sevgilisi var mı diye soracak olursanız 'evet' var. Dediğine göre Survivor'a giderken 'Bir küs bir barışık' durumdaymışlar. Adem Kılıççı sevgilisinin ismini vermezken ilişkisi hakkında şunları anlatıyor: 'Adaya giderken barıştık, bu süreçte düşünelim dedik. Şu an yine görüşmeye çalışıyoruz, pek düzeldi diyemem."

ADEM SABRİYE SEVGİLİ Mİ? : Adem Kılıççı'nın 'gerçek' sevgilisi merak konusu olurken ismi Sabriye ile aşk dedikodularına karıştı. Buna sebep olan da Sabriye'nin adada ona olan samimiyeti ve ağzından kaçırdığı 'seni kıskanıyorum' sözleri olmuştu. Peki gerçekte ikili arasında bir ilişki var mı?

SABRİYE NE DEDİ? : Herkes Survivor'dan döndüklerinde Adem ile Sabriye'nin birlikte olmalarını bekliyordu. Ancak olaylar öyle gelişmedi. Sabriye Şengül en son instagram hesabından sevgili olmadıklarını duyurdu ve ilişkiniz var mı diye soran takipçilerine "O benim kardeşimdir! İlerisi olamaz bizim dostluğumuz ömürlük" yanıtını verdi.

ADEM' NE DEDİ SABRİYE'DE GÖNLÜ VAR MI? : Bu konuda Adem Kılıççı net bir tutum takınıyor ve Sabriye için şunları söylüyor: “Kardeşim” dediysem, öyledir. Ne istediğini bilen biriyim. Sevseydim öyle derdim. Onun da öyle bir duygusunun olduğunu düşünmüyorum. Ona da adada hep dedim, “Bana bu kadar yakın davranma, sarılma” diye. “Ben böyleyim” diyordu."

Adem Kılıççı nereli sevgilisi kimdir? Survivor'daki cinsellik itirafı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN