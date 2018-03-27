Adem Kılıççı nereli sevgilisi kimdir? Survivor'daki cinsellik itirafı

Survivor Adem Kılıççı geçen yıl Sabriye Şengül ile sevgili olduğu iddiaları ile gündem olmuştu. Aslında Adem Kılıççı'nın sevgilisi var ve onu medyadan uzak tutuyor. Peki Adem'in asıl işini, kaç yaşında olduğunu ve ailesinin aslen nereli olduklarını biliyor musunuz?

Survivor yarışmacılarından Adem Kılıççı bu sezon Turabi ile olan kavga görüntüleri ile gündemde. Peki Adem Kılıççı aslen nereli, asıl mesleği ne ve herkesten sakladığı sevgilisi kimdir biliyor musunuz? Boksta derece sahibi olan Adem'in adı geçen yıl Sabriye Şengül ile aşk dedikodusunu karışmıştı. Herkes onları 'sevgili' sansa da Adem'in gerçekte herkesten gizlediği başka bir sevgilisi var. Adem'in Survivor'da 'cinsellik'le ilgili itirafı da hayli ilginç. İşte Adem hakkında bilinmeyenler; Twitter

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ADEM KILIÇÇI ASLEN NERELİ KAÇ YAŞINDA: Önce bu sorunun yanıtı ile başlayalım. Survivor'a ikinci kez katılan Adem Kılıççı baba tarafından Kafkas kökenli. Kendisi verdiği bir röportajda kökenini şöyle anlatıyor: 'Babamlar Kafkaslardan Ağrı’ya göçmüş Türklerden. Annemler Erzurumlu. ' 1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı 32 yaşında. Twitter

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ADEM KILIÇÇI'NIN SEVGİLİSİ KİM? : Adem Kılıççı'nın sevgilisi var mı diye soracak olursanız 'evet' var. Dediğine göre Survivor'a giderken 'Bir küs bir barışık' durumdaymışlar. Adem Kılıççı sevgilisinin ismini vermezken ilişkisi hakkında şunları anlatıyor: 'Adaya giderken barıştık, bu süreçte düşünelim dedik. Şu an yine görüşmeye çalışıyoruz, pek düzeldi diyemem." Twitter

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